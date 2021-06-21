وفد برلماني برئاسة الحلبوسي يتوجه إلى باريس

2021/06/21 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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غادر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، اليوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة رسمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، غادر اليوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة رسمية“.

واوضح، “تتضمن الزيارة لقاء رئيس الجمعية الوطنية الفرنسي، ورئيس مجلس الشيوخ، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين”.

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