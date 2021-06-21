بالوثيقة .. اعفاءات بالجملة تطال مسؤولين في ذي قار

2021/06/21 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعفى محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اليوم الاثنين، عدد من مسؤولي المحافظة وعين بدل عنهم مؤقتا لحين تسمية مسؤولين جدد في مناصب مهمة في المحافظة.فيما يلي نص الوثيقة:

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