الواقع الطبقي في المجتمع العربي الفلسطيني 48 (4) - الأحزاب والعمل السياسي - ارام محاميد

2021/06/21 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ارام_محاميد الأحزاب والعمل السياسيذكرنا حقيقةَ أنّ الغالبيّة السّاحقة من الشعب الفلسطينيّ كانت من الفلّاحين، وأنّ جميع أراضيهم قد صودرت بعد النكبة وألغيت هذه الطبقة قسرًا لتتحوّل إلى فقراءٍ وعاطلين عن العمل.



كانت النّضالات التاريخيّة، قبل النكبة، بقيادة طبقة الفلّاحين، وبإلغائها، أصبحت هذه النّضالات بقيادة المثقفين والأكادميّين، حيث كانوا النواة الصلبة للأحزاب في الدّاخل الفلسطيني تاريخيًّا، بسبب ظروف ......





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