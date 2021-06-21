الثورة السورية مستمرة وستنتصر - محيي الدين محروس

2021/06/21 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس مَن يخدم القول التالي: „ لقد انتهى - الحراك الشعبي - في سوريا بعد عام أو على الأكثر بعد عامين من انطلاقته؟ وهنا الملاحظة الأولى: عدم استخدام تعبير الثورة السورية !!والملاحظة الثانية الحكم القطعي بانتهاء „ الحراك الشعبي“ !!بداية من الضروري التمييز بين الحراك الشعبي والثورة الشعبية.يتميز الحراك الشعبي في تظاهرات ضد قرار ما، تتخذه الحكومة أو مجلس الشعب، بهدف تغيير هذا الق ......





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