لا تجعلوا الضحايا سبب الكارثة - بشير الحامدي

2021/06/21 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي الكارثة سببها البنية الصحية الخربة المتروكة منذ عشريات.



الكارثة سببها السياسات الحالية والتي تعاقبت على هذه الرقعة.وجهوا غضبكم أين يجب أن يوجه.



أتركوا المواطن فهو يعي أن ليس له من حلول غير المواجهة بجسده.منذ الأزل والمقصيون المبعدون "الشعب الكريم" يواجه الكوارث كل أنواع الكوارث بالأجساد.



أنظروا الاحصائيات لتعرفوا أين تنتشر الأمراض المعدية والسرطانات والعجز الكلوي وأمراض الرئتين ......





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