2021/06/21 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفى رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد الأسرة المالكة، اليوم الاثنين، تهم التحريض الموجهة إليهما بزعزعة استقرار المملكة.وقال محمد العفيف محامي ورئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن..



المتهمان في قضية “الفتنة” ينفيان التهم الموجهة إليهما المركز الخبري الوطني.

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