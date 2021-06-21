تتخطى 50 درجة مئوية.. العراق على موعد مع موجة حارة لاهبة

2021/06/21 | 17:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة لتصل اكثر من 50 درجة مئوية، في أول موجات الصيف اللاهبة خلال الأيام المقبلة.

وقال عطية في تدوينة اليوم، (21 حزيران 2021)، ان "اول موجات الصيف اللاهبة ستتعرض لها مدن البلاد خلال نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل".

وأوضح: "درجات حرارة خمسينية او اكثر قليلا ستسجلها مدن جنوب البلاد في الظل خلال النهار، واقل من الخمسين بقليل في باقي مدن البلاد ((بداية الاسبوع المقبل))".

وبين: "وتستمر الرياح في هبوبها من الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبة ببعض النشاط في مدن الوسط والجنوب والغربية هذا الاسبوع.



وتميل للسكون بداية الاسبوع المقبل" .

ويمثل اليوم الاثنين، بداية فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الارضية، وسيستمر الفصل 93 يوما و15 ساعة و49 دقيقة.

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