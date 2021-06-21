2021/06/21 | 17:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

495 مشاهدة

قرر محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، الاثنين، تغيير خمسة مدراء دوائر في المحافظة، شملت بلدية الناصرية، والبلديات، والصحة، والتخطيط العمراني، والضرائب.

جاء ذلك في وثيقة حصل موقع NRT على نسخة منها اليوم، (21 حزيران 2021)، وفيما يلي نصها:-

يذكر انه في 17 حزيران الجاري، أكد محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، في لقاء تابعه NRT، انه منح مدراء الدوائر فرصة للعمل خلال هذه الفترة، و"نعمل على تقييم أداءهم، وبالتالي المدير الجيد سيستمر بعمله، ومن لديه إخفاقات يجري توجيهه، ومن لا يستجيب للتوجيه لن يكون له مكان بالمنصب"، على حد قوله.

وتشهد محافظة ذي قار تغيير العشرات من المسؤولين الإداريين وبمختلف المستويات منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في تشرين 2019.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تغير 5 مدراء دوائر دفعة واحدة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تغير 5 مدراء دوائر دفعة واحدة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).