أربع توصيات من أمانة مجلس الوزراء بشأن تأهيل وتطوير مداخل بغداد

2021/06/21 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أربع توصيات بشأن تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المختصة بمتابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها، أوصت بإدراج وزارة التخطيط للمشروع ضمن الموازنة الاستثمارية قبل نهاية الشهر الحالي".وأضاف مجيد، أن "اللجنة أوصت أيضاً، بتوجيه محافظة بغداد دعوة مباشرة للشركات المحلية والأجنبية صاحبة الاختصاص من أجل المباشرة بالمشروع، واستحداث قسم بلدي لكل مدخل، إضافة إلى أن تكون أولوية تنفيذ المشروع للبوابات ومن ثم للطرق المتصلة بها".وفي وقت سابق، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالمباشرة الفورية لصيانة وتأهيل مداخل بغداد وطرقها، وضرورة قيام الجهات ذات العلاقة، بتنفيذ التوصيات الخاصة التي صادقت عليها اللجنة المختصة بـ"متابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها".

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