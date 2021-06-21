2021/06/21 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أربع توصيات بشأن تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصيات بشأن تأهيل وتطوير مداخل بغداد..



تعرف عليها المركز الخبري الوطني.

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