2021/06/21 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، عودة ( 960 ) نازحا بواقع ( 183 ) اسرة من مخيم الجدعة الخامس في محافظة نينوى ومن قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين الى مناطق سكناهم الاصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا.‏ ‏وقالت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تعلن عودة 960 نازحا الى مناطقهم في الموصل وصلاح الدين first appeared on النور نيوز.

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