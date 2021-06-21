2021/06/21 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر حكومي مطلع في ديالى، اليوم الاثنين، عن بدء الحرب على اخطر عصابات الجريمة المنظمة في المحافظة بعد اتصال "عاجل" مع بغداد، لافتا الى الإطاحة بما وصفه بـ"مملكة سرية" روعت الناس.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تقارير مهمة وصلت مؤخرا الى قيادات امنية عليا في بغداد تتحدث عن ولادة عصابات للجريمة المنظمة بدأت تنشط بشكل لافت بين بعقوبة والمقدادية خاصة باستهداف المدنيين على الطريق البري لابتزازهم"، مؤكدا أن "الامر وصل الى مرحلة خطيرة بعد تصاعد انشطة تلك العصابات التي تتميز بأنها تعتمد على دراجات نارية في اغلب عملياتها".

وأضاف المصدر، أن "اتصالا مهما ورد من بغداد دفع قوة مشتركة كبيرة لتدشين أول عملية نوعية جرت فجر اليوم في بساتين زراعية قرب حوض الوقف(30كم شمال شرقي بعقوبة) وأسفرت عن ضبط الوكر الرئيسي لتلك العصابة ومملكتها السرية التي كانت من خلالها تنطلق في تنفيذ عملياتها ضد المدنيين".

وأشار المصدر الى أن "المتهمين بالانتماء لتلك العصابات يتراوح عددهم من 15-25 وهم جميعا مطلوبون للقضاء العراقي بتهم مختلفة"، مبينا أن "العملية الاخيرة كانت جريئة جدا ووصلت الى منطقة صعبة من ناحية التضاريس وكانت كل التوقعات تشير الى امكانية حصول تصادم وقتال عنيف، لكن افراد العصابة استغلوا البساتين القريبة للهروب".

ولفت الى "وجود ضوء أخضر ودعم مباشر وكبير من بغداد للقضاء على اي عصابة اجرامية تسهم في زعزعة الاستقرار والامان وليس هناك اي خطوط حمراء في التعامل معها واعتقال من يوفر لهم الدعم والاسناد".

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