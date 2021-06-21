(بغداد اليوم) تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي الخارجي (روابط)

2021/06/21 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية وللعام الدراسي 2020_2021 / الدور الاول ...

عبر الرابط الاتي :

https://drive.google.com/drive/folders/1iLj2i8aYOBFxbx_JAIv37ThUNHIercGW?usp=sharing

- تربية الديوانية تعلن نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور الاول …

- الخارجيونhttps://drive.google.com/file/d/1fDQa313On9w2BfjV36vHtVlFmn66jBSL/view?usp=sharing- الخارجياتhttps://drive.google.com/file/d/1vaAkDNFnaCYGjmVEDvivmo9lUjJGl8OK/view?usp=sharing

- المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف تعلن نتائج الامتحانات العامة الوزارية للصف السادس الابتدائي (الخارجي ومحو الامية) للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ للدور الاول ...

#محو_الامية

https://drive.google.com/file/d/1aLF8XXAV16DcDzGcX0RQxv8frkXgJHB1/view?usp=drivesdk

#الخارجي

https://drive.google.com/file/d/1FJcJ9Bviw-aCzvuB59Sc14s90mKatJpY/view?usp=drivesdk

- نتائج تربية المثنى الامتحانات العامة للسادس الابتدائي لطلبة الخارجي ومحو الامية للعام الدراسي 2020 - 2021 الدور الاول".

للاطلاع على النتائج اضغط هناhttps://drive.google.com/drive/folders/1CUtdo1TionEv5e27VU5tMCsh33P8yTNs?usp=sharing

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