اعتقال أحد المتهمين باستهداف منزل مسؤول محلي في ذي قار

2021/06/21 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / القت القوات الامنية القبض على أحد المتهمين باستهداف منزل مسؤول محلي في محافظة ذي قار .وذكرت قيادة شرطة محافظة ذي قار ، ان "مجهولين استهدفوا منزل قائممقام قضاء الغراف شمالي المحافظة ، بقنبلة شديدة الانفجار، فجر اليوم الاثنين ، ما تسبب بأضرار مادية طالت واجهة المنزل دون خسائر بشرية "./انتهى5

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