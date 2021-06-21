العتبة العلوية تستعد للاحتفاء بولادة الإمام علي بن موسى الرضا

2021/06/21 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بدأت العتبة العلوية المقدسـة في محافظة النجف الاشرف ، تزييـن اروقة الصحن العلوي المطهر استعدادا للاحتفاء بذكرى ولادة الامام علي بن موسى الرضا "عليه السلام"./انتهى5

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