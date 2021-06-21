الخارجية العراقية: قرارنا يجب أن يكون في بغداد فقط

2021/06/21 | 17:54 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده لا تقبل تدخل دول الجوار في شؤونها الداخلية.وقال في مقابلة مع "العربية" اليوم الإثنين إن بلاده تتحاور مع دول الجوار بكل صراحة ولا تقبل تدخلها في الشؤون الداخلية.

كما تحدث عن العلاقة مع إيران، موضحا أنها علاقت بين دولتين جارتين، إنما قرار العراق يجب أن يكون في بغداد وليس في أي عاصمة أخرى.

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وأضاف "لدينا مشاكل مع بعض دول الجوار وبصدد حلها بالحوار ولا بديل آخر لدينا"، مؤكداً وجود تحديات كثيرة داخلية وإقليمية إلا أن الحوار هو السبيل الوحيد لحلها.

إلى ذلك لفت إلى أنه بحث مع الوزراء الأوروبيين وسائل دعم بلاده سياسياً وأمنياً واقتصادياً واستراتيجياً.



وشدد على أن "أمن العراق جزء من أمن المنطقة وأمن أوروبا".

كما رأى أن العراق دولة محورية في المنطقة، معتبرا أن أوروبا قادرة على مساعدته في مختلف المجالات.

وفي ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أكد أن "الاتحاد الأوروبي سيشارك في هذا الاستحقاق المتوقع في أكتوبر المقبل.

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