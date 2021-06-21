ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في العراق

2021/06/21 | 17:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد....

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