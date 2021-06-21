جملة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الاقليم والسفير الامريكي

2021/06/21 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، للسفير الامريكي، ماثيو تولر، اليوم الاثنين، على رغبة الاقليم بتنمية اكبر للعلاقات بين العراق وامريكا وتوسيعها في مجالات التعاون والتشارك.وذكرت رئاسة الاقليم في بيان […]

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