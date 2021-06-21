دولة عربية تعلن تسجيل أول دواء من نوعه

2021/06/21 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصرية يستخدم في علاج ضمور العضلات.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي “SMA” هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل “التحدث، المشي ،التنفس، البلع”، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

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