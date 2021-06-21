2021/06/21 | 18:01 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 21 يونيو 2021 | 05:39 مساءً | عدد القراءات : 17

الحكومة توجه توصيات بشأن تأهيل وتطوير مداخل بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أربع توصيات بشأن تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن "اللجنة المختصة بمتابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها، أوصت بإدراج وزارة التخطيط للمشروع ضمن الموازنة الاستثمارية قبل نهاية الشهر الحالي".

وأضاف مجيد، أن "اللجنة أوصت أيضاً، بتوجيه محافظة بغداد دعوة مباشرة للشركات المحلية والأجنبية صاحبة الاختصاص من أجل المباشرة بالمشروع، واستحداث قسم بلدي لكل مدخل، إضافة إلى أن تكون أولوية تنفيذ المشروع للبوابات ومن ثم للطرق المتصلة بها".

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