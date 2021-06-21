2021/06/21 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الفنان سمير صبري، في مذكراته أسرارا جديدة ومخيفة حول وفاة الفنانة سعاد حسني.وقال صبري في مذكراته الصادرة حديثا “حكايات العمر كله” : “ذهبت مع الجثمان إلى مستشفى الشرطة، وسألت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذكرى رحيلها..



اسرار جديدة ومخيفة حول وفاة سعاد حسني المركز الخبري الوطني.

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