ان ار تي ينشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي (الخارجي ومحو الامية) في محافظتين

2021/06/21 | 18:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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أعلنت وزارة التربية، الاثنين، نتائج امتحانات السادس الابتدائي (الخارجي ومحو الامية) في النجف، والخارجي فقط في الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (21 حزيران 2021)، ان "المديرية العامة للتربية في محافظة النجف تعلن نتائج الامتحانات العامة الوزارية للصف السادس الابتدائي (الخارجي ومحو الامية) للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ للدور الاول ...

وللاطلاع على نتائج محو الامية اضغط هنا.

وللاطلاع على نتائج الخارجي اضغط هنا.

كما وذكرت التربية اليوم الاثنين، ان "المديرية العامة لتربية الديوانية تعلن نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور الاول …

وللاطلاع على نتائج الخارجيين اضغط هنا.

وللاطلاع على نتائج الخارجيات اضغط هنا.

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