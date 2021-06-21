(واع) تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي الخارجي ومحو الأمية لتربية النجف

2021/06/21 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) تائج امتحانات السادس الابتدائي الخارجي ومحو الأمية لتربية النجف - الدور الأول للعام الدراسي الحالي.روابط النتائجمحو الأميةالخارجي

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