إطلاق سراح 90 مصريا كانوا محتجزين في ليبيا

2021/06/21 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات الأمنية الليبية، الاثنين، عن 90 مصريا كانوا محتجزين في مركز الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس.

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