2021/06/21 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، على دعم المنتج المحلي، مطالبا بإيجاد توازن في الأسعار و عدم اثقال كاهل المواطن.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي يشدد على دعم المنتج المحلي ويطالب بإيجاد توازن في الأسعار المركز الخبري الوطني.

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