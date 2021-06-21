2021/06/21 | 18:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب ترفض استذكار الراحل أحمد راضي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب ترفض استذكار الراحل أحمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).