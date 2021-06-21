الحلبوسي يغادر بغداد متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس برفقة وفد نيابي

2021/06/21 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس.

المكتب الإعلامي للحلبوسي ذكر أن الأخير غادر بغداد متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، برفقة وفد نيابي، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من الجانب الفرنسي.

واضاف البيان، أن الزيارة تتضمن لقاء رئيس الجمعية الوطنية الفرنسي، ورئيس مجلس الشيوخ، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين.

غادر رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii ، يرافقه وفد نيابي، العاصمة بغداد متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة رسمية، وتتضمن الزيارة لقاء @RichardFerrand رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية @AssembleeNat و @gerard_larcher رئيس مجلس الشيوخ @Senat وعدداً من المسؤولين الفرنسيين.

— المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) June 21, 2021

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