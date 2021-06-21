فرنسا تحاكم امرأة قتلت رجلا اغتصبها وفرض عليها ممارسة الدعارة‎‎ 

2021/06/21 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأت في فرنسا، اليوم الإثنين، محاكمة امرأة أربعينية قتلت الرجل الذي يُشتبه في كونه عذبها على مدى 25 عاما، إذ اغتصبها وهي في الثانية عشرة عندما كان متزوجا من والدتها قبل […]

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