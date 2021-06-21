الامانة العامة تصدر توصيات بشأن تأهيل مداخل بغداد

2021/06/21 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أربع توصيات بشأن تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن “اللجنة المختصة بمتابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها، أوصت بإدراج وزارة التخطيط للمشروع ضمن الموازنة الاستثمارية قبل نهاية الشهر الحالي”.وأضاف …

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