وزراء دول التحالف يبحثون مواجهة داعش في العراق

2021/06/21 | 18:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الاثنين، عن اجتماع سيعقد بين وزراء دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي نهاية الشهر المقبل.

وجاء في بيان للخارجية الامريكية ان الوزير أنتوني بلينكن، سيستضيف بالتعاون وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش في 28 يونيو المقبل لمناقشة الجهود المبذولة في الحملة لتحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم.

وقال البيان إن الوزراء سيناقشون سبل مواصلة الضغط على فلول داعش في العراق وسوريا، ومواجهة شبكات داعش في أماكن أخرى، بما في ذلك في أفريقيا.

وسيقوم الوزراء بتقييم أولويات جهود التحالف المتعلقة بإدامة الاستقرار، وقضية االمقاتلين الأجانب، ومواجهة داعش في جانب التمويل، وجهود مكافحة دعاية التنظيم.

وقال البيان إن "التحالف العالمي الذي يضم 83 عضوا، والذي تعد الولايات المتحدة عضوا قياديا فيه، لا يزال ثابتا على التزامه بالهزيمة الدائمة لداعش في كل مكان في العالم.

PUKmedia / متابعة

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