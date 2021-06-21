الصين توجه ضربة

2021/06/21 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تراجعت قيمة عملة بتكوين الرقمية بأكثر من 10 في المئة، اليوم الإثنين، جرّاء تكثيف الصين حملتها على قطاعها الواسع الذي يقوم بعمليات تعدين العملة المشفّرة، مع فرضها حظرا على مواقع التعدين في مقاطعة رئيسية جنوب غرب البلاد.

تساعد مواقع إجراء معاملات استخراج البتكوين الصينية نحو 80 في المائة من التجارة العالمية في العملات المشفّرة، رغم حظر التداول بها محليا منذ العام 2017، لكن مقاطعات عدة أمرت بإغلاق مواقع عمليات الاستخراج، في وقت بدأت بكين استهداف القطاع.

وأمرت السلطات في مقاطعة سيتشوان بإغلاق 26 موقعا، تحتوي على حواسيب ضخمة لإجراء معاملات استخراج البتكوين الأسبوع الماضي، بحسب مذكرة تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكّدها شخص كان يعمل سابقا في القطاع.

وتراجع سعر البتكوين إلى 32309 دولارات، فقد تعرّضت العملة لضربة قاسية في الأسابيع الأخيرة في ظل استهداف الصين لها، بعدما سجّلت ارتفاعا قياسيا بلغ نحو 65 ألف دولار في نيسان/أبريل.

وأمرت المذكرة وفق التقارير شركات الطاقة بالتوقف عن تزويد مواقع تعدين العملات المشفرة بالكهرباء بحلول الأحد، وتعهّدت بعملية "تطهير كاملة"، فيما أمرت السلطات المحلية بإجراء تحقيق شامل للعثور على مواقع استخراج العملات المشفّرة وإغلاقها.

وتمثل المقاطعة إحدى أكبر قواعد ماكينات الاستخراج في البلاد، وقال مستخرج سابق للعملات الرقمية لفرانس برس إنه تم "إغلاق كل شيء" تماشيا مع متطلبات الأيام الأخيرة، وقال: "شكّلوا مجموعات عمل تأتي للتفتيش، للتأكد من أننا أوقفنا عملياتنا وأزلنا الآلات".

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