خطوة دبلوماسية تكسر حاجز المقاطعة بين الرياض والدوحة

2021/06/21 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

استقبل وزير الخارجية القطري، الاثنين، السفير السعودي الجديد لدى الدوحة، وهو أول سفير بعد إنهاء المقاطعة الخليجية لقطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وقالت الوكالة في بيان تابعته (بغداد اليوم) إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رحب بالسفير السعودي منصور بن خالد بن فرحان وأكد له تقديم "كافة الدعم لتعزيز العلاقات الثنائية" بين البلدين.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين اتفقت في يناير/ كانون الثاني الماضي على إنهاء المقاطعة التي فرضتها منتصف 2017 على قطر، وإعادة العلاقات السياسية والتجارية وحركة نقل المسافرين مع الدوحة.

وبعد المصالحة برعاية أمريكية، أعادت كل الدول، ما عدا البحرين، العلاقات التجارية وحركة النقل مع قطر إلى سابق عهدها.

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