الكاظمي يجدد دعمه لإستراتيجية محافظ صلاح الدين في الإصلاح و البناء و محاربة الفساد

2021/06/21 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعمه لإستراتيجية محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل في الإصلاح و البناء و محاربة الفساد.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين:" ان رئيس الوزراء بحث في اجتماع بمكتبه الرسمي ، اليوم، مع محافظ صلاح الدين آلية تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الكاظمي للمحافظة الأسبوع الماضي لتطوير الواقع الأمني و الخدمي و الصحي و التربوي و رفع مستوى الأداء العام لخدمة المواطنين".من جانبه ثمن محافظ صلاح الدين أهتمام رئيس الوزراء باحتياجات أهالي المحافظة و تامين مستلزمات ذلك بتسهيلات ادارية و مالية، متعهدا بتحسين الخدمات لجميع اقضية ونواحي المحافظة ضمن ثوابت الاستحقاقات التي توفرها الدولة للمواطنين./انتهى7

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