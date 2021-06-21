نيجيرفان بارزاني: التزام واشنطن باستمرار تعاونها ومشاركتها مع التحالف الدولي في العراق والمنطقة بانها رسالة مهمة

2021/06/21 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، التزام واشنطن باستمرار تعاونها ومشاركتها مع التحالف الدولي في العراق والمنطقة رسالة مهمة ومبعث اطمئنان.وذكرت رئاسة الإقليم في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه:" ان بارزاني التقى بعد ظهر اليوم، السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في العراق واقليم كردستان والمنطقة بصورة عامة والعلاقات بين امريكا والعراق واقليم كردستان ومخاطر الارهاب وتهديدات داعش، والانتخابات العراقية المبكرة ومستقبل العملية السياسية في البلاد ودور وسياسات الادارة الجديدة في امريكا في العراق والشرق الاوسط".ووصف بارزاني، التزام امريكا باستمرار تعاونها ومشاركتها مع التحالف الدولي في العراق والمنطقة بانها رسالة مهمة ومبعث اطمئنان، مؤكدا رغبة اقليم كردستان بتنمية اكبر للعلاقات بين العراق مع امريكا وتوسيعها في مجالات التعاون والتشارك.من جانبه، أكد السفير الامريكي ان امريكا ستستمر في المشاركة والتعاون مع التحالف واصدقاء العراق والمنطقة، مبينا انه كان متفقا في الرأي مع بارزاني بان الارهاب ومخاطر داعش في العراق والمنطقة مازلا خطرين جديين وحقيقيين وان التعاون والتنسيق واستمرار مهام التحالف الدولي للتصدي لهما امر ضروري./انتهى7

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