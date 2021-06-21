500 درجة وظيفية لمؤسستين حكوميتين في محافظة عراقية

2021/06/21 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن محافظة واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، توفر 500 درجة وظيفية بالمحافظة لمؤسستين حكوميتين ، فيما حدد سبب عدم توفير درجات جديدة لسد النقص الحاصل في مؤسسات التربية .

وقال المياحي في تصريح للوكالة االرسمية، أن “مجلس النواب منع التعيين في جميع مؤسسات الدولة، باستثناء مديريات الماء والمجاري والبلديات”، مشيرا إلى أن “الدرجات المتوفرة في هذه المؤسسات تصل إلى ما يقرب من 500 درجة في جميع المحافظة”.

وأضاف المياحي، أنه “وفقا لقانون الموازنة، فإن الأولوية ستكون لأصحاب العقود ضمن هذه المؤسسات”، لافتا الى أنه “لا يوجد حذف واستحداث في قانون الموازنة، لأنه تم حذف الكثير من فقرات الموازنة، وتم إجراء مناقلات للموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية”.

وأكد ، أنه “لن تكون هناك درجات هذا العام لسد النقص الحاصل في مؤسسات الدولة، وخاصة في مديريات التربية، وأنه كان من المفترض أن تتوفر نحو 3000 درجة وظيفية في مديرية تربية واسط فقط، إلا أنه وبسبب قانون الموازنة، لا يمكن الإعلان عن هذه الدرجات وسد النقص في الملاك من الاختصاصات التي يحصل فيها شح ويسبب خللا في إدارة المدارس”.

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