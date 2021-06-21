2021/06/21 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن سبب ارتفاع اسعار البيض في الاسواق العراقية، فيما اكدت على وجود اصابات بانفلونزا الطيور في البصرة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد نايف في تصريح خاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تكشف سبب ارتفاع اسعار البيض في الاسواق المركز الخبري الوطني.

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