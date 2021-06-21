2021/06/21 | 18:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

58 مشاهدة

أعلنت السلطات الصحية في مصر، تسجيل أول دواء من نوعه يتم تداوله بسوق الدواء المصرية يستخدم في علاج ضمور العضلات.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.

يشار إلى ان ضمور العضلات الشوكي "SMA" هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل "التحدث، المشي، التنفس، البلع"، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول عربية تعلن تسجيل أول دواء من نوعه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول عربية تعلن تسجيل أول دواء من نوعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).