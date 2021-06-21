محافظ واسط يعلن توفر 500 درجة وظيفية لمؤسستين حكوميتين

2021/06/21 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، توفر 500 درجة وظيفية بالمحافظة لمؤسستين حكوميتين، فيما حدد سبب عدم توفير درجات جديدة لسد النقص الحاصل في مؤسسات التربية.

وذكر محافظ واسط محمد جميل المياحي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب منع التعيين في جميع مؤسسات الدولة، باستثناء مديريات الماء والمجاري والبلديات"، مشيرا إلى أن "الدرجات المتوفرة في هذه المؤسسات تصل إلى ما يقرب من 500 درجة في جميع المحافظة".

وأضاف، أنه "وفقا لقانون الموازنة، فإن الأولوية ستكون لأصحاب العقود ضمن هذه المؤسسات"، لافتا الى أنه "لا يوجد حذف واستحداث في قانون الموازنة، لأنه تم حذف الكثير من فقرات الموازنة، وتم إجراء مناقلات للموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية".

وأكد المحافظ، أنه "لن تكون هناك درجات هذا العام لسد النقص الحاصل في مؤسسات الدولة، وخاصة في مديريات التربية، وأنه كان من المفترض أن تتوفر نحو 3000 درجة وظيفية في مديرية تربية واسط فقط، إلا أنه وبسبب قانون الموازنة، لا يمكن الإعلان عن هذه الدرجات وسد النقص في الملاك من الاختصاصات التي يحصل فيها شح ويسبب خللا في إدارة المدارس".

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