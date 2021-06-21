عقوبات أميركية وكندية وأوروبية ضد بيلاروس

2021/06/21 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شملت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، شخصيات ومؤسسات بيلاروسية في قائمة العقوبات الخاصة بالوزارة، والتي تمنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل مع الأفراد والشركات المذكورين في قوائم العقوبات، كما تقوم بتجميد أصولهم الاقتصادية في الولايات المتحدة.

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