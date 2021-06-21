2021/06/21 | 18:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم شخص مسلح في بغداد، الاثنين، على قتل مواطن وإصابة اخر في مدينة الصدر ببغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر مصدر محلي لـ "ناس" (21 حزيران 2021)، ان "شخصا مسلحا اقدم على قتل مواطن وإصابة ابنه في منطقه الرأس عن طريق اطلاق النار عليهم".

واضاف المصدر ان "اطلاق النار كان بسبب خلاف حصل بينهم يتعلق بسيدة"، موضحاً انه "تم نقل المصاب الى مستشفى الجملة العصبية، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

واشار الى ان "المتهم قام بتسليم نفسه الى مركز شرطة الرافدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الصدر: مسلح يقتل شخصاً ويصيب آخر بسبب ’خلاف’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة الصدر: مسلح يقتل شخصاً ويصيب آخر بسبب ’خلاف’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).