2021/06/21 | 18:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عصابة للسطو المسلح ومتهمين بحيازة المواد المخدرة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من قسم مكافحة اجرام البصرة ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب البصرة تمكنت من القبض على عصابة مختصة بالسطو المسلح وسرقة محلات الصيرفة في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة للسطو المسلح ومتهمين بحيازة المخدرات في البصرة first appeared on النور نيوز.

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