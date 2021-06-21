وزير النفط العراقي: تعاون المنتجين ساهم في استقرار الأسواق العالمية

2021/06/21 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الاثنين، إن التغيير الإيجابي الذي طرأ على الأسواق العالمية جاء بفضل تعاون جميع المنتجين من الأعضاء في منظمة "أوبك" وخارجها، عبر تنفيذ اتفاق مبرمج ومدروس لخفض الإنتاج النفطي بحسب …

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