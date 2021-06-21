حضور جماهيري مشروط في نهائي كأس العراق

2021/06/21 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت وزارة الشباب والرياضة العراقية،

شروطاً محددة لحضور الجماهير إلى نهائي

بطولة كأس العراق لكرة القدم بين

الزوراء والقوة الجوية، 16 المقبل، على

ملعب الشعب الدولي.

وتمثلت شروط حضور المباراة، بحتمية أ

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