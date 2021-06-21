اصابات كورونا بالعراق:اكثر من 5200 اصابة و25 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2021/06/21 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم

الثلاثاء، اكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس

كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان للموقفين

الوبائي والتلقيحي اليوميين للجائحة

حصلت وكالة نون عليه ، إن "مختبراتها

سجل

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