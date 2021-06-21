الزوراء يفوز على الديوانية والكهرباء يتعادل امام النجف

2021/06/21 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حقق فريق الزوراء، اليوم الاثنين، الفوز على فريق الديوانية بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.فيما تعادل فريق الكهرباء سلبيا أمام فريق النجف ضمن مباريات الجولة […]

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