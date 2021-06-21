كلار.. إقامة كونسرت لمساعدة مستشفى هيوا لامراض السرطان

2021/06/21 | 18:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم مجموعة (قلعة شيروانة) كونسرتا غنائيا، لمساعدة مستشفى هيوا لامراض السرطان في مدينة السليمانية، بهدف ربط الفن بمعاناة الناس.وذلك يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري في قاعة الفن بقضاء كلار.

الكونسرت بعنوان (امل لهيوا)، ويتم التبرع بعائدات الحفل لمستشفى هيوا الخاص بامراض السرطان.

ياتي ذلك بعد ايام من ايقاف الاطباء والعاملين في مستشفى هيوا اعمالهم بسبب عد صرف رواتبهم ودعا المصابون بامراض السرطان المواطنين والحكومة بمساعدتهم، الامر الذي خلق ردود افعال واسعة من قبل المواطنين والفنانين ووسائل الاعلام.

PUKmedia متابعة وترجمة

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