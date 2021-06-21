2021/06/21 | 18:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "روس آتوم" لـRT: مشروع بناء المفاعلات النووية في العراق قيد المناقشة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/21 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("روس آتوم" لـRT: مشروع بناء المفاعلات النووية في العراق قيد المناقشة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("روس آتوم" لـRT: مشروع بناء المفاعلات النووية في العراق قيد المناقشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).