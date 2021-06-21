2021/06/21 | 18:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حملت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، اليوم الاثنين، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية مسؤولية تجديد عقود شركات الاتصالات دون استيفاء الديون المترتبة عليها.وقال عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، إن “قضية العقود المبرمة مع الهية ترتبط بشخصيات وروؤس كبيرة، حتى إن تمت إقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات عبر استجواب، الا ان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام النيابية تحمل جهتين مسؤولية تجديد عقود الاتصالات بـ”ثمن زهيد” first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام النيابية تحمل جهتين مسؤولية تجديد عقود الاتصالات بـ”ثمن زهيد”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام النيابية تحمل جهتين مسؤولية تجديد عقود الاتصالات بـ”ثمن زهيد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).