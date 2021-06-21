2021/06/21 | 18:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن سبب ارتفاع اسعار البيض في الاسواق العراقية، فيما اكدت على وجود اصابات بانفلونزا الطيور في البصرة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد نايف في تصريح له أن “مدخلات الدواجن هي بالدولار ومع اسعار الدولار الحالية ارتفع كل شي وليس البيض فقط”، موكداً ان الوزارة وجهت “باجبار جميع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة: اصحاب الدواجن ما زالوا يخضعون للضرائب رغم وجود قوانين تعفيهم لكنها “حبر على ورق” first appeared on النور نيوز.

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