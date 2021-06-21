السفير السعودي الجديد يباشر بمهامه في قطر

2021/06/21 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، اليوم ، نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى الدوحة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.وذكرت وكالة الانباء القطرية " قنا " ان ال ثاني تمنى للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات".يذكر ان السفير السعودي هو أول سفير تعيده الدول العربية المقاطعة للدوحة التي اتفقت على إنهاء الخلاف مع قطر في وقت سابق هذا العام"./انتهى2

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